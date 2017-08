Eclairage public ou danger public ?

Réagissez

Des citoyens résidant à Sidi Mabrouk, rue Zaouiche Amar, précisément, s’inquiètent des dangers que représentent certains lampadaires situés sur cette rue. Nombre d’entre eux, comme nous avons pu le constater, ont été vandalisés depuis des mois et leurs boîtes de connexion découvertes et les fils électriques à portée de la main.

Imaginons un instant qu’un enfant, ignorant le danger, s’amuse à y glisser la main, d’autant plus que ces fils sont à 30 cm du sol, donc aisément accessibles aux enfants. Le risque d’électrocution en cas de manipulation est quasi certain. Les habitants du quartier se demandent d’ailleurs ce qu’attendent les services municipaux chargés de l’éclairage public lesquels ont été prévenus de cette situation, affirment-ils, pour procéder à la réparation de ces lampadaires. Attendent-ils qu’un accident se produise pour intervenir enfin ?