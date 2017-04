Echos de Constantine

Réagissez

ALI MENDJELI : Vaste campagne de nettoyage



Comme ce fut le cas il y a quelques mois, la nouvelle ville Ali Mendjeli a été hier, et pour deux jours, un vaste chantier d’une campagne de nettoyage, pour laquelle la wilaya a mobilisé les gros moyens. Selon un communiqué des services de la wilaya, pas moins de 886 agents et 185 engins ont été mis en place pour le ramassage des déchets solides, le rétablissement et la réhabilitation de l’éclairage public défaillant, ainsi que l’entretien des espaces verts.

Si cette opération, lancée à l’approche des législatives, semble avoir des relents électoralistes, il n’en demeure pas moins qu’elle a été bien accueillie par les habitants des différentes unités de voisinage, devenues au fil des années

d’immenses dépotoirs à ciel ouvert, surtout avec les interminables chantiers de construction et l’incivisme des citoyens.

Selon le wali de Constantine, présent sur les lieux pour superviser cette opération, la campagne est loin d’être conjoncturelle, puisque elle sera appelée à durer dans le temps après la mise en place d’une nouvelle structure chargée de gérer la ville d’Ali Mendjeli et le pôle urbain de Aïn Nahas et toutes ces tâches seront désormais quotidiennes. S. A.



Projet de trois nouveaux cimetières



Vu la surcharge et l’état déplorable dans lequel se trouvent la plupart des cimetières de la ville de Constantine, notamment le cimetière central, qui n’arrive plus à contenir plus de sépultures dans des conditions respectables, la wilaya réfléchit sérieusement à l’aménagement d’un nouveau site qui abritera le futur cimetière.

Cette décision concernera également la commune d’El Khroub, mais aussi la nouvelle ville Ali Mendjeli, dont les habitants continuent d’enterrer leurs morts au cimetière de Zouaghi, qui, lui-même, commence à souffrir de l’encombrement. Cette décision a été prise lors de la dernière visite du wali dans la commune d’El Khroub, mercredi dernier. Le chef de l’exécutif a instruit les responsables concernés pour chercher de nouveaux terrains dans les villes sus-mentionnées, pour les aménager prochainement. Y. S.



Rendez-vous avec la marche des facteurs



On ne peut pas imaginer la célébration de la Fête des travailleurs sans la traditionnelle et la plus populaire marche des facteurs, très attendue chaque année comme un événement phare de ces commémorations.

De son côté, la direction de l’Union postale de la wilaya de Constantine, ne voulant pas déroger aux traditions, a mis en place tous les moyens pour la réussite de cette marche, où les braves facteurs auront à sillonner les principales artères de la ville dans une ambiance joviale et conviviale.

Rendez-vous est pris pour la journée du lundi 1er mai à 9h devant le siège de la recette principale de la place du 1er Novembre.

Et que le meilleur gagne. R. C.