Echos de Constantine

SEACO déclare la guerre aux fuites d’eau



Dans sa stratégie de lutte contre les fuites d’eau et le gaspillage, conformément aux directives du ministère des Ressources en eau, la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (Seaco), via sa direction d’exploitation a mis en place 5 équipes de recherche des fuites, divisées sur 5 zones d’activités réparties sur l’ensemble du territoire de la wilaya, outre 7 autres équipes chargées de la surveillance des réseaux et adductions. Selon un communiqué émanant de cette société et parvenu à notre rédaction, ce dispositif a prouvé son efficacité, puisqu’il a permis la réparation de plus de 294 fuites détectées et signalées sur les zones de Constantine, Aïn Smara, El Khroub, Aïn Abid et Ibn Ziad, et ce, du 1er au 21 janvier 2017. «Sans oublier que les délais des interventions des équipes dépendent fortement des procédures administratives obligatoires avant le lancement de tous types et travaux sur la voie publique», précise le communiqué. La Seaco justifie ainsi ce que lui reprochent les citoyens, c’est-à-dire le retard dans certaines interventions. R. C.

JUMELAGE POUR L’APPRENTISSAGE DE TAMAZIGHT



L’expérience de jumelage entre les CEM Hamid Kerboua d’El Khroub et Bouabderrahmane de la daïra des Ouacifs (Tizi Ouzou), lancée en 2014, sera «renouvelée en 2017», avec l’objectif d’élargir les «passerelles» de l’apprentissage de tamazight entre l’antique Cirta et la ville des Genêts, a indiqué l’ApS, citant le directeur de l’établissement. Cette expérience, préalablement dédiée aux collégiens, sera «élargie» cette année aux enseignants, et s’intéressera davantage aux coutumes de ces deux régions du pays, a précisé le responsable, rappelant que le jumelage entre les deux établissements scolaires a été lancé, en marge des travaux du Colloque international intitulé «Massinissa au cœur de la consécration du premier Etat Numide», organisé à El Khroub par le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA).

M. Kehili a également assuré que ce jumelage est «l’accomplissement d’un objectif pédagogique», qui donne également un «grand plus» aux élèves de l’établissement Kerboua, lesquels, a-t-il affirmé, ne manquent pas, à chaque occasion, d’«intervenir en tamazight». Selon ce responsable, deux échanges ont été effectués en 2016 entre les CEM Kerboua et Bouabderrahmane, au cours desquels un programme touristique, pédagogique et culturel a été tracé, de part et d’autre, au profit des collégiens de ces deux établissements scolaires. R.L.

ATELIER-THÉÂTRE À L’IFC

Du 21 janvier au 25 mars, l’Institut français organise un atelier-théâtre, proposé et animé par Armand Vial, comédien, metteur en scène et ouvert à toute personne désireuse de s’initier à cet art. Outre les techniques de base du comédien, travail corporel, respiration, travail vocal, improvisations, seront aussi traités d’autres sujets faisant partie du travail de comédien et de sa culture théâtrale : histoire du théâtre, littérature, histoire de l’art, liens du théâtre avec les autres arts.

Les séances de travail se fixent aussi pour objectif de créer et mettre en œuvre un spectacle.

Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées à :

atelier.constantine@if-algerie.com