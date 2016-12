Echos de Constantine

Réagissez

CITÉ BENCHERGUI : Toujours pas de commissariat



Les habitants de la cité Benchergui sont à bout de patience. Ils dénoncent le retard accumulé dans la réalisation des projets en cours dans leur cité, à l’image du siège d’un commissariat, d’une antenne des P et T, d’un secteur urbain et de la réhabilitation d’un CEM, où les travaux sont à l’arrêt depuis des mois. Les représentants des habitants déplorent, d’autre part, la dégradation continue de leur cadre de vie.

En plus des fuites innombra- bles dans les canalisations d’assainissement et d’AEP, en raison des réseaux défectueux, les riverains doivent faire face, affirment-ils, au problème de l’insécurité qui règne dans leur cité. Ils s’interrogent, à ce titre, sur le sort réservé par les autorités au commissariat de quartier, dont la mise en service prévue en 2014 a été renvoyée à plusieurs reprises aux calendes grecques. Ils évoquent également l’absence d’éclairage public, qui transforme leurs rues en véritable coupe-gorges dès la nuit tombée et se plaignent, en outre, de la saleté mettant en cause les services de la mairie, les accusant de n’avoir affecté qu’un seul camion pour le ramassage des ordures dans une cité de plus de dix mille âmes. Un ramassage qui se fait du reste d’une manière très aléatoire, précisent-ils.



Les prix du rond à béton s’envolent



Les prix de certains matériaux de construction, ceux du rond à béton en particulier, connaissent depuis quelques semaines une brusque envolée, selon des entrepreneurs de la région. Le quintal de rond à béton de diamètres 8, 12, et 14 mm est cédé actuellement à hauteur de 7500 DA, alors qu’il se négociait d’habitude autour de 5500 DA chez les revendeurs de matériaux de construction domiciliés à El Khroub,

El Meridj ou dans la zone industrielle Ali Mendjeli. Une hausse que certains opérateurs du secteur attribuent à des perturbations dans le programme de commercialisation du produit, alors que d’autres mettent carrément en cause les revendeurs et importateurs de rond à béton, qui seraient en train de spéculer sur une éventuelle hausse de son prix en 2017. En recourant, selon les mêmes sources, au stockage de ce produit dans le but de créer la pénurie, afin d’augmenter les prix, ces derniers auraient engrangé ces dernières semaines un maximum de profit.



Le directeur régional des impôts incarcéré



L’on apprend de sources généralement bien informées que le directeur régional des impôts a été présenté, mardi passé, devant le magistrat instructeur près le tribunal de Constantine à Ziadia, lequel a ordonné sa mise en détention. Le concerné est accusé d’avoir accordé un indu dégrèvement (décharge d’impôts) à un opérateur économique de la région. Les mêmes sources indiquent, en outre, que suite à cette affaire, le directeur des impôts de la wilaya de Constantine a été relevé, hier, de ses fonctions par le ministre des Finances.