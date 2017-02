Echos de Constantine

Réagissez

Une cellule pour l’accueil des toxicomanes



L’initiative a été prise par les services de la sûreté de la wilaya de Constantine, dans le but d’aider les toxicomanes désireux de se soigner et de se débarrasser de leur addiction à la drogue et autres stupéfiants. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, une cellule vient d’être créée dans ce sens. Elle est composée d’un médecin généraliste, un psychologue, un représentant de la société civile et deux représentants du corps de la sûreté. Son principal objectif est l’accueil, l’assistance et l’accompagnement des concernés vers les services spécialisés pour une prise en charge à travers les soins et le sevrage contre la consommation de la drogue. Le choix du siège, le lieu d’accueil et les modalités de contact de cette nouvelle structure seront communiqués la semaine prochaine. R.C.



EL KHROUB : Inauguration de la Maison des diabétiques



Une nouvelle structure pour la prise en charge des diabétiques baptisée «Maison des diabétiques» a été inaugurée, jeudi dernier, à El Khroub par les autorités locales de la ville. Une initiative qui s’inscrit, selon le maire de la commune, le professeur Abdelhamid Aberkane, dans l’objectif de concrétiser la devise «El Khroub ville-santé», dans le sens large du terme. «Le siège de cet espace, un ancien logement de fonction propriété de la commune, situé au centre-ville d’El Khroub, a été spécialement aménagé pour créer des liens entre malades, partenaires de santé et collectivités locales, mais aussi pour accueillir et offrir un meilleur cadre de vie aux 846 personnes diabétiques démunies de la ville», a expliqué Mme Sakhraoui, présidente de la commission des affaires sociales à la mairie d’El Khroub.

«Cette structure aura également un rôle préventif concernant notamment les complications invalidantes qui peuvent survenir pour la catégorie de ces malades, en plus de leur offrir un accompagnement médical, qui se traduit par des conseils en matière d’hygiène, de conduite thérapeutique et de pyramide alimentaire, outre un accompagnement social et administratif», ajoutera notre interlocutrice. La gestion de cet espace, précise Mme Sakhroui, sera confiée à l’association Nahla d’aide aux diabétiques, en partenariat avec les collectivités locales et des intervenants des structures sociales et médicales de la ville d’El Khroub.

F. Raoui



Deuxième édition du cross de la ville



La forêt récréative d’El Baâraouia, dans la commune d’El Khroub, a été choisie comme cadre idéal pour l’organisation de la deuxième édition du cross Abdelmadjid Oubida, prévue aujourd’hui samedi à partir de 8h30. Une compétition qui avait déjà connu un vif succès lors de l’édition précédente. Organisée par l’Office du sport, de la culture et des loisirs de la commune d’El Khroub (Oscult), la manifestation qui se tiendra à l’occasion de la célébration de la journée du Chahid, sera dirigée avec la coordination de la ligue de wilaya d’athlétisme. R.C.