Echos de Constantine

39 vendeurs de pétards interpellés



En deux semaines seulement, la brigade économique de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Constantine a réussi à saisir une quantité impressionnante de produits pyrotechniques, estimée à 368 511 unités. Un bilan jamais réalisé au niveau de la wilaya depuis plusieurs années. Cette campagne, qui a ciblé le commerce de ces produits prohibés par la loi, a abouti à l’interpellation de 39 individus qui se sont vu établir des dossiers pénaux, alors que certains d’entre eux ont été présentés devant la justice pour vente et stockage de ces produits, selon un communiqué de la sûreté de wilaya, transmis hier à notre rédaction. Il s’agit d’une première à l’échelle de wilaya, surtout que cette activité était exercée sur la voie publique et dans l’impunité totale, en dépit de son caractère illégal et des dégâts occasionnés aux personnes, reçues par dizaines en une seule nuit dans les services des urgences chirurgicales et ophtalmologiques du CHU de Constantine. Le même document ne précise pas la valeur commerciale de la marchandise récupérée. Pour rappel, cette saisie est le résultat de 32 opérations menées par les mêmes services dans les différentes communes de la wilaya de Constantine. R. C.

Les pétarades font des victimes



En dépit des mesures strictes prises par les autorités afin d’interdire l’utilisation et la commercialisation des produits pyrotechniques, les bilans des blessés demeurent importants chaque année. Dimanche soir, veille du Mawlid Ennabaoui, un enfant de 5 ans a été gravement blessé au niveau de son œil, alors qu’il jouait aux pétards avec des adolescents à l’UV 17 de Ali Mendjeli. La victime a été évacuée en urgence vers l’Etablissement hospitalier le plus proche, où elle a subi une intervention chirurgicale délicate. D’autre part, le CHU Ben Badis a reçu, depuis vendredi dernier, 13 personnes, dont 9 sont des enfants âgés de moins de 15 ans, et les autres victimes d’âge adulte. Tous ont été blessés ou brûlés par les pétards. Y. S.



EL KHROUB ; Des logements non attribués depuis 2009



Quatre-vingts logements socio-locatifs de type F2 et F3, situés à proximité du centre de formation professionnelle de la nouvelle ville Massinissa d’El Khroub, achevés et réceptionnés en 2009 par l’OPGI de Constantine, n’ont toujours pas été distribués. Une situation qui suscite bien des interrogations au regard de la forte demande, toujours pas satisfaite, par les autorités locales en matière de logements sociaux à El Khroub. Depuis 3 ans, la daïra d’El Khroub n’a participé à l’attribution d’aucun logement, hormis l’affichage récemment d’une liste de 1300 bénéficiaires, mais dont les appartements n’ont toujours pas été distribués. Pour rappel, le nombre de demandeurs dans cette commune a atteint le nombre de 22 700 fin 2015. L’un des promoteurs, ayant réalisé une vingtaine de ces logements à Massinissa, nous confie qu’ils ont subi des actes de vandalisme juste après leur réception définitive, avant que l’OPGI n’intervienne en y affectant des gardiens. Le retard enregistré dans leur distribution aura induit des charges supplémentaires pour l’OPGI, du fait des travaux de réhabilitation et des frais de gardiennage. F. Raoui