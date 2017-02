Echos de Constantine

Réagissez

CONCOURS CIRTA SCIENCES : 700 candidats pour un voyage aux états- Unis



Le traditionnel concours Cirta Sciences, organisé par l’association Sirius d’astronomie populaire, reviendra cette année pour une 9e édition, qui promet de belles surprises. On apprend ainsi que 700 candidats issus des 65 lycées de la wilaya seront présents à cette épreuve scientifique, qui aura lieu le 18 février à la maison de la culture Malek Haddad. Une première phase éliminatoire à l’issue de laquelle seront retenus les finalistes pour la dernière épreuve prévue prochainement. Les trois heureux lauréats, dont les noms seront connus lors d’une cérémonie officielle à l’occasion des festivités de Youm El Ilm, le 16 avril prochain, auront droit à un voyage aux Etats-Unis. Selon le professeur Jamal Mimouni, président de l’association Sirius, ce voyage permettra d’assister à l’éclipse solaire du siècle, une éclipse totale du soleil attendue pour le 21 août 2017. Un phénomène exceptionnel dans l’histoire de la Terre, puisqu’il n’aura lieu qu’aux Etats-Unis, et couvrira de la rive est (océan Atlantique) à la rive ouest (océan Pacifique) tout le territoire américain pendant quelques minutes. Il faut dire que plusieurs scientifiques attendent avec impatience cet événement. Ceci dit, les heureux gagnants auront une chance inédite d’y assister. S. A.



SIDI MABROUK ; Un ouvrier fait une chute mortelle



Un ouvrier en bâtiment a fait, jeudi dernier, une chute mortelle du deuxième étage d’un immeuble en construction au niveau de la maternité de Sidi Mabrouk supérieur. Agée d’une cinquantaine d’années et originaire de la ville de Hamma Bouziane, la victime a, selon des témoignages recueillis auprès du personnel de la maternité présent au moment du drame, perdu l’équilibre, alors qu’elle procédait à des travaux de décoffrage et fait une chute de près de dix mètres. Grièvement blessé à la tête, l’ouvrier a rendu l’âme avant l’arrivée des secours, indiquent nos

témoins. F. R.



Un homme découvert mort dans son appartement



Un homme répondant aux initiales H.D., âgé de 37 ans, a été découvert mort, vendredi dernier, dans son appartement, apprend-on auprès des services de la Protection civile. Notre source a expliqué que les pompiers ont été alertés par les éléments de la sûreté de wilaya, vers 11h, sur la découverte du corps d’un trentenaire dans son appartement au bâtiment n°83 de la cité Sakiet Sidi Youcef (ex-La BUM). Sur place, selon la Protection civile, la victime était déjà morte, sans qu’il y ait de traces de violence physique apparentes sur son corps. La dépouille mortelle a été évacuée par les pompiers à la morgue du CHU Dr Ben Badis. Une enquête a été ouverte par les éléments de la sûreté de wilaya afin de déterminer la cause de sa mort. Y. S.