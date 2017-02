Echos de Constantine

Réagissez

Bureaucratie au service Des cartes grises



Plusieurs citoyens déplorent la qualité du service dans les bureaux de la délégation communale du secteur Emir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy), particulièrement ceux qui se présentent pour changer leur carte grise. Le service refuse, en effet, de délivrer un récépissé pour chaque dépôt de dossier, qui permet au demandeur de circuler librement avec son véhicule. Selon des témoignages, la situation devient insupportable face à la lenteur dans la remise des cartes grises, qui dure parfois des mois.

Ceci sans parler du mépris affiché à l’encontre des citoyens par les employés de ces services. «Les travailleurs de ce service ont refusé de me délivrer un récépissé après le dépôt du dossier nécessaire. Pour quelle raison ? On ne m’a pas expliqué. En conséquence, je me trouve contraint d’immobiliser mon véhicule pour une durée indéterminée», a déclaré l’un des plaignants. Et de poursuivre : «Ces mêmes agents refusent de fixer une date pour récupérer la carte grise qui est une pièce indispensable. Dans ce cas le demandeur ne peut pas circuler avec son véhicule, qui doit être immobilisé pendant un mois ou plus.» Notre interlocuteur a reproché aux employés d’être négligents, mais aussi arrogants. Il a affirmé que l’un d’entre eux lui a proposé de récupérer son dossier si la qualité de service ne lui plaît pas. Nous avons tenté à maintes reprises de contacter le responsable de ce service, mais en vain. Y. S.



Cinq individus arrêtés pour cambriolage



Une bande de malfaiteurs constituée de 5 individus, âgés d’une vingtaine d’années, soupçonnés d’avoir commis un cambriolage la semaine passée dans le quartier du 1er Novembre 1954, ont été interpellés, indique un communiqué transmis, hier, à notre rédaction par la Gendarmerie nationale. Les faits remontent au 31 janvier dernier, lorsqu’un citoyen a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Constantine pour signaler le cambriolage de son local et le vol d’une quantité importante d’appareils électroniques et électroménagers, en plus d’une somme d’argent.

Selon le même communiqué, le visionnage de l’enregistrement de la caméra de surveillance du local a permis d’identifier l’un des auteurs du vol puis son interpellation dans le quartier de l’Onama, grâce à l’identification de son véhicule, une Renault Master ayant servi au transport de la marchandise volée. Au cours de son interrogatoire par la gendarmerie, l’individu arrêté a avoué faire partie de la bande des cambrioleurs et dénoncé également ses quatre complices. La perquisition aux domiciles des suspects a permis, précise le même communiqué, de récupérer une partie de la marchandise dérobée, ainsi que la somme de 420 millions de centimes. Les individus interpellés ont été présentés dimanche passé devant le parquet, conclut le communiqué de la gendarmerie. F. Raoui



Théâtre de Verdure de Zouaghi / une EPIC communale l’exploitera



L’exploitation du théâtre de Verdure situé sur la route de Zouaghi sera transférée vers l’EPIC communale chargée des activités culturelles. Cette décision a fait l’objet d’une délibération, dimanche dernier, lors de la session extraordinaire de l’APC de Constantine, quand le maire a proposé de mettre aux enchères ce théâtre, fermé depuis plus de 3 ans. Les élus présents ont contesté sa mise aux enchères, qui entre dans le cadre de la revalorisation du patrimoine communal, et ont proposé à leur tour de transférer son exploitation à une EPIC communale. Pour ce qui est du parc de Djebel El Ouahch, le wali avait instruit le président de l’APC, en décembre dernier, de le mettre aux enchères et de le louer pour une durée de 33 ans au profit de particuliers. A ce jour, c’est le black-out à ce sujet de la part des autorités communales. Le sort de ce parc demeure encore inconnu.Y. S.