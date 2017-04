Echos de Constantine

Réagissez

CITÉ BOUSSOUF : Trois dealers interpellés



Selon un communiqué de la sûreté de wilaya transmis hier à notre rédaction, la brigade de recherches et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Constantine a réussi à mettre fin aux agissements de trois individus âgés entre 30 et 45 ans, soupçonnés de s’adonner au trafic de drogue à la cité Boussouf. Les éléments de cette brigade, agissant sur renseignements, peut-on lire dans le même communiqué, ont appréhendé deux individus en possession de 500 grammes de kif traité à proximité du marché de la cité Boussouf. Le même communiqué précise, d’autre part, qu’une perquisition effectuée au domicile d’un des individus arrêtés, toujours à Boussouf, a permis la saisie également d’une quantité de 200 grammes de kif traité. L’enquête s’est conclue, indique la sûreté de wilaya, par l’arrestation d’un troisième individu, soupçonné d’être le principal fournisseur de la bande, dans un local situé dans la même cité, en possession de drogue dont la quantité n’a pas été précisée dans le communiqué et de la somme de 33 millions de centimes. F. R.



Un mort et 14 blessés sur les routes



La journée de jeudi n’a pas été de tout repos pour les services de la Protection civile. En moins de six heures, trois accidents graves ont été enregistrés sur les routes de la wilaya, faisant en tout un mort et 14 blessés, plus ou moins graves. Le premier incident est survenu vers midi sur l’autoroute Est-Ouest, non loin de la commune de Oued Athmania, dans la wilaya de Mila, où une collision entre un camion et une voiture a causé des blessures à cinq personnes. Deux heures plus tard, cinq autres victimes, âgées entre 6 et 70 ans, ont été enregistrées suite au dérapage d’une voiture sur la RN27, dans la commune de Hamma Bouziane.

Selon les services de la Protection civile, l’accident le plus mortel a eu lieu sur la RN5, entre la cité Boussouf et la commune de Aïn S’mara, où un carambolage spectaculaire entre un bus et cinq voitures a fait cinq victimes, toutes des passagères des véhicules légers. Un homme de 54 ans est décédé sur place, malgré les tentatives des agents de la Protection civile de le sauver. Quatre personnes, âgées entre 22 et 56 ans, atteintes de blessures plus ou moins graves, ont été secourues sur place avant d’être évacuées en urgence vers le CHU Ben Badis. Selon la Protection civile, le pire a été évité, car le bus était vide lors de l’accident. Les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident, qui survient sur un tronçon des plus dangereux de la RN5 traversant le territoire de la wilaya de Constantine. S. A.