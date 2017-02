Echos de Constantine

Réagissez

6es journées de rhumatologie



Dans le cadre des quinzièmes journées de formation médicale continue des médecins, l’Association des praticiens privés de Constantine (APPC) organise les 6es journées de rhumatologie de Constantine (JRC 2017) les 03 et 04 février 2017, à l’hôtel Marriott. Ces journées seront animées par d’éminents conférenciers nationaux et étrangers et porteront sur les nouveautés thérapeutiques dans la prise en charge de différentes pathologies, dont les inflammations, l’arthrose, l’ostéoporose, le pied diabétique, le pied neurologique, les neuropathies, les périphériques, les complications cardiovasculaires de la goutte, PR, SPA, la prise en charge de la douleur, l’HTA et le diabète.



Formation de stadiers



Le premier cycle de formation des stadiers à Constantine a débuté le 30 janvier à l’Institut supérieur de formation des cadres de la jeunesse et des sports au niveau du stade Chahid Hamlaoui (17 Juin), selon un communiqué émanant des services de communication de la sûreté de wilaya. Cette formation s’inscrit dans le cadre du dispositif tracé par la Direction générale de la sûsreté nationale (DGNS) pour lutter contre la violence dans les stades. Selon la même source, 60 agents ont bénéficié de cette formation, qui devra durer tout le premier trimestre de l’année en cours et portera sur les nouvelles mesures de sécurité entourant le déroulement des rencontres de football. Les stadiers devront remplacer les agents de l’ordre. Ces derniers n’interviendront qu’en cas où il ya atteinte à l’ordre public. R. C.