Du tennis de table pour la fête de l’enfance

Réagissez

Malgré le manque de moyens, les dirigeants de l’association Jeunesse sportive d’El Khroub (AJSK) de tennis de table ne manquent guère d’idées pour lancer les belles initiatives. Après le tournoi organisé le 8 mars dernier à l’occasion de la Journée mondiale de la femme, ils ont décidé de récidiver en programmant le tournoi spécial journée de l’enfance de tennis de table, qui sera animé par des athlètes de l’AJSK et ceux de la wilaya de Skikda.

La manifestation, qui sera abritée par la salle de l’ancien Souk El Fellah de la ville d’El Khroub, est prévue du 30 mai au 1er juin à 21h30. La compétition sera entamée le 30 mai par la phase des éliminatoires regroupant toutes les catégories (benjamins, minimes, cadets, juniors et séniors filles et garçons), suivie le lendemain par les demi-finales et finales, dans la même salle. Les organisateurs prévoient de clôturer cet événement en apothéose dans la soirée du 1er juin par la tenue d’une réception en l’honneur de tous les participants avec la remise de prix aux heureux gagnants.