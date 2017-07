Distribution de 1336 logements

Réagissez

Attendue depuis des mois, et annoncée par le wali, Kamel Abbes, une importante opération de distribution de logements sera lancée à partir d’aujourd’hui à l’UV 20 de Ali Mendjeli.

Elle touchera plusieurs sites de la ville de Constantine, en plus des candidats aux logements sociaux. Selon un communiqué des services de la wilaya, la campagne qui sera menée suivant cinq étapes, concernera en premier lieu, aujourd’hui, la distribution de 259 logements pour des familles de Rahbet Essouf et Souika, dans la vieille ville, ainsi que les sites du Chalet des Pins, Khattabi, Tatache Belkacem, El Berda 1, El Akwas et la cité Sarkina. En parallèle, toutes les constructions précaires seront rasées juste après le relogement, selon les instructions fermes du wali.

Ce dernier avait annoncé, hier, sur les ondes de la radio locale, que quatre autres phases de cette opération seront prévues durant le mois de juillet. Elles cibleront les sites de Bentchicou, Arris Miloud (ex rue Charcot) à Sidi Mabrouk, la rue des Maquisards (rue Ouled Braham), Kaïdi Abdellah, la cité Meskine, Djaballah et El Berda 2 et autres. La seconde étape est prévue pour le 11 juillet et verra la distribution de 276 appartements, suivie de l’octroi de 170 autres le 16 juillet, puis 426 unités le 20 du même mois. La dernière étape verra la distribution de 205 logements le 25 du mois de juillet. Cette opération, qui a fini par apaiser les esprits de bon nombre de demandeurs de logements, devra mettre fin aussi aux souffrances des familles des derniers foyers de l’habitat précaire, ainsi que les sites touchés par les glissements de terrain, mais aussi celles de la vieille ville qui ont attendu plus de cinq ans après avoir bénéficié de préaffectations. Une longue attente qui a provoqué moult protestations et sit-in devant le siège de la daïra de Constantine et le cabinet du wali.