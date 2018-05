Direction du tourisme : Grogne dans les rangs des travailleurs

Réagissez

Le secteur du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya de Constantine peine à trouver sa stabilité, après la vacance du poste de directeur durant des mois et même après l’installation d’un nouveau directeur au cours de cette année.

Les travailleurs du secteur regroupés sous la coupe du syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), réclament l’intervention de leur tutelle pour régler les multiples problèmes dont souffre le secteur depuis des années.

«Nous lançons un cri de détresse pour que notre ministère prenne en charge nos revendications, négligées à l’échelle locale», a déclaré Chouaïb Achouri, secrétaire général du SNAPAP au niveau de la direction du tourisme, en expliquant que le nouveau directeur refuse de régler les anciens problèmes traînant avant son installation, et rejette également tout dialogue pour régler les problèmes actuels.

Selon notre interlocuteur, le responsable du secteur refuse de se plier aux directives de l’article 38 de la loi 90-14 et l’article 04 de la loi 90-02, concernant les négociations et les rencontres avec les directeurs pour résoudre les problèmes qui se posent au niveau de chaque secteur.

Notons parmi les revendications signalées par les protestataires, l’actualisation du plan de gestion des ressources humaines bloqué depuis 4 ans, l’achèvement des procédures administratives des examens professionnels, tenus en 2014 et 2016, pour la promotion des travailleurs et la comptabilisation de la carrière professionnelle pour bénéficier des primes et autres promotions.

«Nous demandons aussi la prime de rendement du premier trimestre, qui est bloquée depuis des mois au niveau du directeur concerné. Notons aussi qu’en plus de tous ces problèmes, certains employés ont subi des sanctions abusives à cause des erreurs purement administratives», a souligné M. Achouri, qui a ajouté que le directeur du tourisme leur a demandé de saisir la tutelle, seule capable de prendre en charge leurs revendications.

La réponse de la direction

Afin d’avoir la deuxième version des faits, nous avons contacté Noureddine Bounafaâ, directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Constantine. Ce dernier a nié catégoriquement toutes les accusations des travailleurs, à propos du manque de communication et de l’abus de l’administration. «Il est important de vous signaler que je suis à la tête de ce secteur depuis seulement 5 mois.

Tous les problèmes soulevés par les employés je les ai hérités. Malgré cela, j’ai tenu plusieurs réunions avec les travailleurs et je leur ai promis de résoudre tous les problèmes progressivement. Et j’ai des PV à l’appui qui prouvent mes propos», a-t-il expliqué.

Et de juger que le mouvement de protestation tenu par les employés sous l’égide du Snapap, mardi dernier, n’est pas réglementaire. Pour ce qui est du plan de gestion des ressources humaines, M. Bounafaâ a affirmé qu’il vient d’avoir l’aval pour le dégel du plan et la promotion des travailleurs ayant participé aux précédents concours.