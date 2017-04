Diminution de 49% des cas de détention

Réagissez

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a déclaré, lors de sa dernière visite à Constantine, la semaine écoulée, que les détentions dans la wilaya de Constantine ont diminué de 49 % depuis 2015. Cette baisse, selon ses propos, est la conséquence des nouveaux amendements des lois et de la modernisation de son secteur. «Il y a également une baisse des affaires grâce à ces démarches, ce qui va permettre d’étudier les dossiers de ces affaires sérieusement et de manière plus approfondie», a-t-il déclaré. Toujours dans le même contexte de la modernisation et après l’inauguration du tribunal de Zighoud Youcef, Tayeb Louh a affirmé que plusieurs projets seront aussi inaugurés prochainement, tels le Palais de justice de Aïn El Bey et le centre régional des archives judiciaires, dont les travaux sont achevés et il ne reste que la formation et le recrutement du personnel.

D’autre part, et durant sa visite au tribunal de Zighoud Youcef, le ministre de la Justice a instruit le procureur général de lancer une enquête pour déterminer la source de production et de commercialisation des armes blanches (épées et couteaux) qui se sont propagées dans le milieu des jeunes. «J’ai remarqué qu’il y a eu une propagation de ce genre d’armes chez nos jeunes. Je veux que la justice traite le sujet en profondeur et qu’elle ne se limite pas au traitement des affaires d’agression. Cherchez d’où viennent ces armes», a-t-il insisté.