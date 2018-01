Deux trafiquants de drogue écroués

Réagissez

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, relevant du service de la police judiciaire de wilaya de Constantine (SWPJ), ont appréhendé récemment au niveau de l’aéroport Mohamed Boudiaf une ressortissante algérienne en provenance d’un pays étranger, accusée de détention et d’importation frauduleuse de stupéfiants en vue de leur commercialisation sur le territoire national, selon un communiqué de la sûreté de wilaya. Les faits remontent à la semaine écoulée, lors d’une fouille douanière d’usage qui a mené à la découverte de 3118 comprimés de Diazépam, minutieusement dissimulés dans les bagages de la jeune femme âgée de 24 ans.

Aussitôt transférés à la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, des éléments de cette dernière ont approfondi leur enquête qui a révélé l’existence d’un complice, un jeune homme de 22 ans, qui devait réceptionner la marchandise prohibée. La suite des investigations a permis l’identification et la localisation dans un quartier de la ville du complice qui a été arrêté à son tour. Les deux mis en cause ont été présentés devant le parquet de Constantine qui les a écroués.