Deux morts et trois blessés à Kaïdi Abdallah

Un terrible accident de la route est survenu, hier vers 4h, au lieudit Kaidi Abdellah, en contrebas du quartier de Aouinet El Foul, dans la ville de Constantine, faisant deux morts et trois blessés. Un camion de marque Isuzu, immatriculé dans la wilaya de Tébessa, et dont le conducteur a perdu le contrôle dans une forte descente, a violemment défoncé le mur d’une maison, tuant sur le coup un bébé de sexe féminin âgé de 5 mois.

On déplore parmi les morts l’accompagnateur du conducteur du camion âgé de 25 ans, alors le chauffeur a été grièvement blessé, selon le capitaine Abderrahmane Lagraâ, chargé de la communication à la Protection civile de Constantine. Cet accident, qui a surpris toute une famille en plein sommeil, a causé aussi des blessures aux parents du bébé, âgés de 34 et 32 ans. Toute la population de Aouinet El Foul était sous le choc hier, suite à ce drame, dont les échos ont fait le tour de la ville de Constantine. Les blessés ont été évacués au CHU Dr Ben Badis afin de subir les soins nécessaires. D’autre part, une enquête a été diligentée sur place par les services de la sûreté de wilaya pour déterminer les causes de l’accident.