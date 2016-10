Deux morts et deux blessés sur la RN79

Réagissez

Un terrible accident de la route, survenu jeudi dernier vers 20h, a fait deux morts et deux blessés, a-t-on appris auprès du capitaine Abderrahmane Lagraâ chargé de communication à la Protection civile.

Le drame s’est produit suite à une collision entre un véhicule de marque Kia type Picanto, immatriculé dans la wilaya de Biskra, et un fourgon de marque Ford de la wilaya de Guelma, sur la RN79 au lieudit El Guerrah, dans la commune d’Ouled Rahmoune. Deux jeunes hommes parmi les passagers de la Kia Picanto, âgés de 21 et 24 ans, sont morts avant l’arrivée des secours, alors qu’un autre âgé de 22 ans a été grièvement blessé. Ce dernier a été évacué par les agents de la Protection civile vers l’hôpital Abdelkader Bencharif de Ali Mendjeli, où l’on a déposé aussi les dépouilles des deux défunts. Du côté du fourgon, l’on a enregistré un homme et son enfant de 4 ans légèrement blessés.

Selon les premiers éléments d’information, l’accident serait

dû aux mauvaises conditions climatiques que la ville avait connues dans cette nuit où l’on a enregistré de fortes rafales de vent, ce qui a considérablement réduit la visibilité sur la route.