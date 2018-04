Deux morts et 36 blessés sur l’autoroute Est-Ouest

Réagissez

Un grave accident de la route a été enregistré, tard dans la soirée de jeudi dernier, sur l’autoroute Est-Ouest, dans la wilaya de Constantine, causant la mort de deux hommes et des blessures à 36 personnes.

Selon la cellule de communication de la Protection civile, les pompiers ont été alertés, vers 22h 30, sur un renversement d’un bus de type Higer au niveau du tronçon Zouaghi-Aïn Smara. Ce bus, assurant la ligne Souk Ahras-Sidi Bel Abbès, transportait une quarantaine de voyageurs. Deux hommes, âgés de 22 et 46 ans, ont succombé à leurs blessures avant l’arrivée des pompiers. Les blessés, âgés entre 20 et 74 ans, ont été évacués en urgence vers le CHU Ben Badis, l’hôpital militaire et l’hôpital Bencharif d’Ali Mendjeli. Vu la gravité de l’accident, il a fallu l’intervention de 4 unités de la Protection civile. Ces dernières ont mobilisé 55 pompiers, 4 camions d’intervention et 11 ambulances pour la prise en charge des victimes.