Deux morts et 25 blessés dans le renversement d’un bus à Guettar El Aïch

Deux personnes ont trouvé la mort et vingt-cinq autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu sur un tronçon de la RN79, dans la localité de Guettar El Aïch, à Constantine, a-t-on appris samedi auprès des services de la Protection civile. L’accident est survenu vendredi soir suite au dérapage puis au renversement d’un bus de transport des voyageurs assurant une excursion entre la wilaya de Skikda et la ville de Aïn Kercha (Oum El Bouaghi), a précisé la même source, précisant que deux victimes, une fillette de 8 ans et une jeune fille de 18ans étaient mortes sur place. Deux camions-citernes, neuf ambulances et les éléments de la Protection civile de l’unité principale d’Ali Mendjeli, ainsi que l’unité secondaire de Guettouche Djemaï d’El Khroub, ont été mobilisés pour porter secours et assistance aux victimes de cet accident, a-t-on encore indiqué. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame, a-t-on conclu.