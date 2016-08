Deux cambrioleurs interpellés à Ali Mendjeli…

Réagissez

La police judiciaire du 3e arrondissement de la nouvelle ville Ali Mendjeli a réussi à mettre fin aux agissements de deux individus, âgés de 19 et 24 ans, accusés d’association de malfaiteurs, vol avec effraction et destruction de bien d’autrui.

Selon un communiqué de la sûreté de wilaya transmis à notre rédaction, les faits remontent au début du mois, lorsqu’un commerçant en matériel informatique a déposé plainte auprès de la police pour cambriolage. Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire ont permis d’identifier les auteurs du cambriolage et de récupérer une partie du butin dérobé, à savoir deux téléphones portables, neuf microordinateurs portables ainsi que du matériel informatique. L’interpellation des auteurs du vol a également permis la saisie de 9 cocktails Molotov et une épée de fabrication artisanale.

On peut lire également dans le communiqué que les deux individus interpellés étaient recherchés pour d’autres délits, notamment pour vols et agressions avec violence sur des personnes. Ils ont été, ajoute la police, présentés en fin de semaine dernière au procureur de la République près le tribunal d’El Khroub territorialement compétent.

… et un autre à Aïn Smara

Dans le même registre de la lutte contre la petite criminalité, la cellule de communication de la sûreté de wilaya s’est fendue, hier, d’un communiqué dans lequel il est indiqué qu’une jeune fille âgée de 22 ans a été interpellée récemment à Aïn Smara pour vol dans une bijouterie. L’auteure du vol a été démasquée grâce aux caméras placées à l’intérieur de la bijouterie, précise la police, en ajoutant que la jeune fille incriminée a profité d’un moment d’inattention du patron pour lui dérober deux colliers en or d’un poids total de 41 grammes. L’enquête a permis de faire le lien avec d’autres vols commis dans des circonstances similaires dans deux autres bijouteries de la ville où la suspecte aurait dérobé, selon le même procédé utilisé lors du premier vol, deux bagues et cinq colliers en or. Elle a été présentée au procureur de la République d’ El Khroub, conclut le communiqué.