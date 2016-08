Deux blessés dans une explosion due au gaz

Réagissez

Une explosion due au gaz naturel a eu lieu, hier vers 10h30 dans une maison sise sur les terrains Benhmoud, à la cité d’El Gammas, dans la commune de Constantine. Une grande partie de la maison s’est effondrée suite à cette explosion, faisant deux blessés à la tête. Il s’agit de deux enfants âgés de 3 et 16 ans. Une grande panique s’est emparée des habitants du même quartier, surtout que la déflagration a touché 4 maisons limitrophes, dont deux sont fortement endommagées.

L’on a enregistré aussi deux véhicules touristiques qui ont été complètement détruits, en plus de deux autres magasins légèrement touchés par le souffle de l’explosion. «Le propriétaire de la maison en question a laissé le four allumé et s’est absenté. Pour une raison ou une autre, il y a eu une étincelle qui a provoqué cette explosion. Mais nous avons lancé une enquête sur place avec les éléments de la police scientifique après avoir suspendu l’alimentation en gaz et en électricité dans la cité. La maison s’est effondrée à 60%, et les blessés sont des voisins», a déclaré Hamid Bellagha, chargé de communication de Sonelgaz à Constantine. Trois ambulances et un camion avec une dizaine d’éléments de la Protection civile ont été mobilisés à cet effet. Ces mêmes services ont installé deux tentes pour abriter les familles sinistrées. Les services de la direction de l’action sociale (DAS) de la commune étaient aussi sur les lieux pour apporter leur aide aux victimes. Yousra S.