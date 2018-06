Réagissez

Durant le Ramadhan, la fièvre acheteuse atteint des pics...

Il faut dire surtout que ces activités ont été bel et bien encouragées par des consommateurs inconscients, qui préfèrent acheter moins cher au péril de leur santé et même de leur vie.

En dépit des efforts déployés par les directions engagées dans la lutte contre le commerce informel et le non-respect des normes d’hygiène dans la wilaya de Constantine, ces deux phénomènes persistent encore et s’imposent avec force, durant le mois de Ramadhan, particulièrement dans les quartiers de la vieille ville de Constantine.

Faisant le tour de plusieurs ruelles de cette dernière, on notera que l’absence des pouvoirs publics et des autorités locales est devenue de plus en plus frappante ces dernières années. En témoigne l’anarchie totale qui caractérise ces commerces de plein air. Vous pouvez trouver tout chez ces vendeurs, qui défient les autorités en imposant leur loi.

Boissons gazeuses, eau minérale, produits laitiers, des œufs et surtout de la viande, tout est étalé sur des tables crasseuses et dans des conditions d’hygiène des plus déplorables. Ceci, sans que les services des directions concernées de wilaya osent intervenir. Enfin pourquoi les autorités ferment-elles les yeux sur ce type d’activités informelles ?

Ou, sont-elles incapables de pénétrer ces quartiers, fréquentés par la plus grande masse de la population constantinoise ? Depuis des années et à chaque mois de Ramadhan, ces quartiers n’ont fait l’objet d’aucune campagne organisée pour le contrôle des produits vendus. Bien au contraire, ces zones deviennent interdites aux contrôleurs. «Nous sommes considérés comme les sauveurs de la population démunie. Nos prix sont les plus raisonnables et je vous défie de trouver ces produits moins chers ailleurs.

D’autant plus, je ne comprends pas pourquoi les vendeurs de la vieille ville vous intriguent autant, faites un saut au marché Bettou du boulevard Belouizdad où des vendeurs exposent du fromage au milieu des saletés et sans le conserver dans un endroit frais, conformément aux normes», a ironisé un vendeur d’œufs.

Un autre vendeur de viande exposée sur un étalage lance : «La vieille ville est connue durant le mois de Ramadhan par ses produits moins chers depuis des années. Il est difficile de supprimer ces commerces, surtout par les contrôleurs qui nous visitent régulièrement. En plus, nous n’imposons rien aux consommateurs, qui pensent surtout à subvenir aux besoins de leur famille avec leurs revenus modestes. Il y a des choses qui vous dépassent, c’est le consommateur qui préserve la pérennité d’un quelconque marché.

Ce qui est notre cas.» Un troisième avoue que le commerçant est le dernier maillon de toute une chaîne d’infraction aux lois et du non-respect des conditions d’hygiène, en faisant allusion aux producteurs et aux transporteurs de marchandises. «Je vous assure qu’avant leur arrivée dans les magasins, les produits ont été exposés durant des heures, voire des jours, au soleil et à toutes sortes de changements climatiques.

Ces campagnes lancées et médiatisées par les responsables doivent viser plus profondément», a-t-il fulminé. Un autre cas que nous avons abordé à la vieille ville a été celui d’un vendeur de produits alimentaires dont le local a été fermé sur instruction des services de contrôle de la qualité pour infraction au code du commerce.

Ce dernier, et malgré cette mesure, continue toujours d’exercer dans la rue et devant son magasin fermé. Pis encore, à la rue Larbi Ben M’hidi, la situation devient intolérable chaque jour en fin d’après-midi. Une foule de vendeurs propose de la pâtisserie et des plateaux de pizza d’origine douteuse à des passants assommés par le jeûne, et affolés par la soif et qui sont prêts à «ingurgiter» n’importe quoi au moment de l’adhan. Cela se passe sous les yeux «vigilants» des policiers.

Mais il faut dire surtout qu’en dehors des moyens de dissuasion, cette situation a pris de l’ampleur à cause de l’inconscience des consommateurs qui ne mesurent pas la gravité du problème. N’est-il pas temps pour que les autorités locales prennent ce phénomène au sérieux, afin d’éviter des dégâts irréparables ?