Des souscripteurs accusent le directeur du logement

Réagissez

Les souscripteurs au projet de 450 logements participatifs Omnibat, situé sur le site de Soumaâ à Massinissa, ont manifesté, hier matin, devant le siège de la direction du logement, au Coudiat. Les protestataires sont venus dénoncer la complicité et la négligence des autorités locales, à leur tête le directeur du logement de la wilaya, qu’ils accusent d’être de connivence avec les promoteurs, qui se trouvent, selon leurs propos, dans l’illégalité pour non-respect des délais de livraison de leurs logements.

Pour rappel, le projet qui a été lancé en 1999, connaît des retards considérables dans sa réalisation. Les promoteurs, en l’occurrence Driss Maghraoui et Abdelghani Yaïche, ont promis à maintes reprises de livrer le projet dans les plus brefs délais. Mais à chaque fois, la distribution est retardée sous prétexte de difficultés financières. «En mars 2015, nous avions signé un accord au ministère avec les promoteurs. Cet accord n’a pas été respecté ni concrétisé par le directeur du logement et les deux entrepreneurs.

Bien au contraire, ce directeur refuse d’endosser les responsabilités imposées par le ministère, qui sont la coordination entre les deux parties et le suivi des travaux», a déclaré Abdessalem Mouloud, l’un des souscripteurs. «Nous avons dû accepter de nous contenter des murs», poursuit-il. Les souscripteurs se sont même résignés à achever à leurs frais les finitions intérieures de leurs appartements pour une valeur globale de 130 millions de dinars. «Il est mentionné dans l’accord que les promoteurs sont tenus à livrer 300 logements en juillet 2015 et 150 logements en septembre de la même année.

Aujourd’hui, le chantier est complètement déserté. Les travaux traînent et le directeur du logement refuse de nous recevoir, pourtant nous lui avons adressé deux demandes d’audience», a conclu notre interlocuteur. Pour avoir la deuxième version des faits, nous avons tenté de contacter l’un des promoteurs, mais il était injoignable.