Des projets qui traînent

La réalisation du programme de logements promotionnels publics (LPP), dans la wilaya de Constantine, semble prendre la même voie que celle des programmes participatifs, qui ont traîné en long et en large durant des années. Lors de sa visite effectuée mercredi dernier au projet de 216/ 380 logements promotionnels publics à l’extension ouest de la ville de Ali Mendjeli, le wali de Constantine s’est arrêté sur plusieurs carences observées sur le chantier. Sur place, il a constaté que les travaux primaires et secondaires de VRD n’ont pas été encore lancés, au moment où les logements sont entièrement achevés. Le retard remarquable des autres projets avoisinants et le manque de planification des travaux ont fait en sorte que ce chantier soit complètement isolé. En dehors de la cité, c’est le désert. Les lieux manquent d’équipements publics, de routes et d’autres commodités. Cette cité n’est qu’un échantillon parmi un grand programme de LPP englobant plus de 1000 unités attribuées à la wilaya de Constantine. D’ailleurs, et selon une source rencontrée sur place, face à cette situation, le nombre de souscripteurs n’a pas pu atteindre plus de 700 personnes, en dépit de l’importance du programme et de la qualité des logements.