Des projets approuvés malgré le refus des élus

Les magouilles de fin de mandat sont devenues monnaie courante

Plusieurs élus de l’APC de Constantine ont refusé, hier, d’approuver une délibération concernant le projet de raccordement en gaz et en électricité de plusieurs lotissements de la ville.

Les débats ont été vraiment houleux lors de cette session extraordinaire tenue suite aux instructions du wali, ordonnant le raccordement du lotissement El Barda à partir du mois prochain et la mise aux enchères de Magrofel, selon les propos du président de l’APC, Mohamed Rira.

Des mesures qui surviennent suite aux protestations des habitants d’El Barda, qui réclamaient leur raccordement au réseau de gaz et l’aménagement de leur lotissement. Les élus opposants ont affirmé lors de cette session que mis à part le lotissement d’El Barda, tous les autres lieux proposés pour bénéficier de la même opération sont des regroupements de constructions illicites, à l’instar de Naâdja Seghira, le terrain Belgharbi, El Menia, El Djedour, Belatrache et trois constructions rurales sur le terrain Boulakmihet.

«Nous nous demandons pour quelles raisons ces constructions, qui devraient être démolies doivent être raccordées en gaz», se sont interrogés des intervenants. Pour eux, c’est une manière d’encourager l’illicite et montrer l’incapacité de l’APC à faire face aux violations de la loi dans la ville. Plusieurs d’entre eux ont finalement refusé de valider ce projet. Intervenant à ce sujet, El Hachemi Maârouf, élu PT, a fait savoir que le raccordement en gaz et en électricité de ces «lotissements» est un projet de la direction des mines et de l’industrie.

S’adressant au président de l’APC, il dira : «Lors d’une réunion tenue au cabinet du wali, la direction des mines a voulu raccorder ces endroits en gaz et imposer cette tâche à la commune. Vous le maire, vous avez même signé un PV dans ce sens. Pourquoi raccorder alors des constructions illicites telles Naâdja Sghira en gaz ?» Un autre élu a avoué que Naâdja Sghira, près de la cité Boussouf, est concernée par une prochaine opération de démolition. Plusieurs élus ont demandé de procéder à la destruction de ces maisons illicites et ne pas profiter des instructions du wali pour inclure d’autres terrains.

Malgré les dénonciations de plusieurs élus, le projet a été approuvé et il sera lancé à partir du mois prochain. Dans toute la cacophonie qui a marqué les débats, on ne connaîtra même pas le nombre réel d’élus qui ont voté pour. Y avait-il des intérêts en jeu? Pourquoi ne pas avoir inscrit uniquement le problème d’El Barda? Pourquoi avoir ajouté à l’ordre du jour des constructions classées illicites et programmées pour la démolition? Autant de questions soulevées et qui témoignent des pratiques troublantes au sein de l’équipe dirigeante à l’APC de Constantine.