Des problèmes non réglés au CEM Boutefaha

Des parents d’élèves et des enseignants du CEM Boutefaha Mohamed Salah de la nouvelle ville Massinissa, à El Khroub, dénoncent l’état de délabrement avancé dans lequel se trouve cet établissement qui est loin, selon leurs dires, de réunir toutes les conditions pour accueillir décemment des élèves. Ils évoquent à ce propos des problèmes d’étanchéité dus aux infiltrations des eaux de pluie, lesquelles ont provoqué l’effondrement partiel des plafonds dans plusieurs salles de ce CEM de plus de 500 élèves. En plus de ces infiltrations d’eau de pluie, qui durent depuis le début de l’année scolaire, les parents signalent, en outre, d’autres défaillances, comme les vitres brisées qu’ils comptent, du reste, remplacer eux-mêmes au cours de ces vacances scolaires. Nos interlocuteurs affirment par ailleurs que tous ces problèmes ont été portés à la connaissance des responsables de la direction de l’éducation de la wilaya de Constantine, mais ces derniers tardent à intervenir.