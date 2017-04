Des pans de l’histoire tombés dans la déchéance

Réagissez

Tout en bas de la rue Staïfi Amar, dans le quartier de la Casbah, une maison en ruine a été transformée en décharge publique. Un fait devenu anodin depuis quelques années dans cette partie de la ville.

Quelques rues plus loin, c’est le même décor qui se répète. Une autre maison vidée de ses habitants, située à la rue Tabet Mokhtar, à la porte emmurée, connaîtra le même sort. Des pans entiers de ce quartier au passé historique tombent en lambeaux. «Vous voyez tout autour, plusieurs maisons, dont la construction remonte à l’époque coloniale, ont atteint une dégradation avancée faute d’entretien face aux facteurs naturels, elles risquent de tomber à n’importe quel moment, les habitants vivent dans la crainte de vivre un effondrement et de se retrouver dans la rue», nous déclare Saïd, un commerçant qui gère une boutique d’alimentation générale.

Comme beaucoup d’autres quartiers de la vieille ville, la Casbah n’a jamais fait l’objet de la moindre attention de la part des pouvoirs publics. Contrairement à La Casbah d’Alger, ce quartier n’a pas la même valeur architecturale que les vieilles maisons de l’époque turque, mais il garde tout de même une grande valeur historique dans les annales de la ville. La caserne, construite par les Français à partir de 1848, abrite la sinistre prison qui a vu le passage de dizaines de prisonniers de la Guerre de libération, où 57 d’entre eux furent passés à la guillotine. En face, l’on repère l’ancienne bâtisse qui abritait l’ancien tribunal permanent des forces armées, où des dizaines de militants et membres du réseau du FLN à Constantine ont été jugés. La Casbah abrite aussi à la rue des Frères Belmadani la maison où Kateb Yacine a passé une partie de son enfance.

Une maison qui tient encore debout au milieu des décombres. En passant par la rue Kherrab Saïd, on descend quelques mètres pour prendre l’impasse Mekki Benbadis (1817-1899), où l’on retrouve au n° 3 la maison du Cheikh Abdelhamid Benbadis. Cette dernière demeure, l’une des rares à conserver encore son cachet d’antan grâce à l’attention portée par ses propriétaires. Sur la rue Abdallah Bouhroum, juste en face de l’actuelle prison militaire, se trouve également la célèbre école El Kettania, ancien établissement géré par l’Association des Oulémas et qui a vu défiler de nombreuses personnalités nationales. Tant de repères qui témoignent encore du patrimoine historique que recèle cette partie de la ville. Tout cela n’aura pas suffi pour que la Casbah puisse bénéficier d’un plan de réhabilitation de ses bâtisses.

Les rares travaux dont a bénéficié le site à l’occasion de la manifestation «Constantine capitale de la culture arabe», ayant ciblé quelques maisons sur la rue Souidani Boudjemaâ, ont été du pur replâtrage, ceci sans parler des bricolages qui ont touché des bâtisses mitoyennes de l’ancien siège de la wilaya, dont le chantier est resté en hibernation durant plus d’une année, après tout le tintamarre et les annonces faites par les autorités de la wilaya avant et durant la manifestation, et qui n’auront finalement rien apporté de plus à la ville du Vieux Rocher.