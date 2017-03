Des panneaux de signalisation saccagés

Réagissez

Dans le même contexte d’agressions des ouvrages routiers, Rachid Ourabah a avoué que la DTP fait face à un énorme problème, lui coûtant d’énormes sommes d’argent. Il s’agit de la disparition des panneaux de signalisation. «Nous enregistrons quotidiennement la disparition de ces panneaux indispensables pour la sécurité des usagers de la route. Malheureusement nous nous retrouvons contraints de placer régulièrement et dans les délais les plus brefs de nouvelles plaques qui coûtent très cher», a-t-il fait savoir. Et de préciser que la valeur de chaque panneau diffère selon sa dimension. Certains panneaux faciles à placer et disponibles coûtent entre 3 000 et 6 000 DA. Pour ceux de grande dimension et contenant des sérigraphies, le prix est estimé à plus de 10 000 DA et parfois il est difficile de les avoir dans l’immédiat.