Des opérations attendent l’intervention de Sellal

Plus de 15 ans après, la ville ne dispose toujours pas de...

Des études ont été faites, les entreprises ont été désignées, mais les services du ministère des Finances refusent de débloquer le budget nécessaire.

Une année après les inondations survenues à Ali Mendjeli, ville située à 20 km de Constantine, ayant fait quatre morts et des dégâts importants, le problème d’absence des avaloirs et de système de drainage des eaux pluviales dans cette ville se pose toujours. Les mesures décidées lors de la visite du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, suite à cette catastrophe, pour protéger Ali Mendjeli contre les inondations, demeurent toujours encore en stand-by.

Depuis une année, aucune opération n’a été menée et tous les projets prévus sont toujours gelés. A ce propos, le directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine, Ali Hammam, nous a affirmé que la solution à ce problème est entre les mains du chef du gouvernement, Abdelmalek Sellal. Ce dernier est le seul habilité à approuver ces projets et leur octroyer le budget nécessaire, selon le directeur des ressources en eau. «Des études ont été faites, les entreprises ont été désignées, mais les services du ministère des Finances ont refusé de débloquer le budget nécessaire pour cette opération. Nous les avons saisis, mais en vain.

Le wali de Constantine a fait un rappel en juillet dernier et ils nous ont répondu, il y a quelques jours, que le chef du gouvernement doit donner son approbation», a-t-il expliqué. «Nous attendons l’intervention du Premier ministre», a-t-il ajouté. Une attente qui dure toujours, alors qu’il s’agit d’un projet d’une grande importance.

Cette situation soulève de nombreuses interrogations, particulièrement sur la réception de projets pareils non soumis aux normes requises en matière d’urbanisme, alors que les entreprises et les directions responsables de cette catastrophe n’ont jamais été inquiétées depuis les inondations. En plus, pourquoi attendre plus de 15 ans après le peuplement de cette nouvelle ville, qui ne dispose même pas de réseaux d’évacuation des eaux pluviales, afin de mettre en place «un plan de protection contre les inondations» ?