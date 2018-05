Réagissez

Les mosquées de la wilaya de Constantine sont des édifices énergivores. Notamment durant le mois de Ramadhan où la fréquentation des lieux de culte atteint des records, surtout pour la prière des tarawih.

Ce qui induit une surconsom-mation de l’énergie électrique, sachant que la plupart des mosquées sont même suréquipées en lustres multilampes, sans parler de la sonorisation.

Cette réalité qui entraîne des dépenses importantes pour payer les factures d’électricité des mosquées, a été révélée, hier, lors d’une rencontre organisée par les services de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Constantine (SDE) au siège de l’entreprise à Bab El Kantara, dans le but de sensibiliser les imams et les gérants des mosquées pour une consommation rationnelle de l’énergie électrique. Selon le bilan avancé par les responsables de la SDE, les mosquées de la wilaya consomment annuellement l’équivalent d’une facture estimée à 9 milliards de centimes.

Un chiffre incroyable, car cette énergie suffira pour alimenter toute une ville, selon les mêmes responsables. A méditer.