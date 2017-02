Des mesures pour consolider le viaduc

Réagissez

Depuis sa mise en service, le 25 juillet 2014, le viaduc transrhumel, Salah Bey, a engendré pas mal de soucis aux pouvoirs locaux, en raison d’un certain mouvement du sol qui le menace.

Lors de sa sortie d’inspection des projets du secteur de l’enseignement supérieur, la semaine dernière, le wali, Kamel Abbas, a indiqué que «des mesures visant à renforcer le pont Salah Bey ont été mises à exécution pour améliorer la solidité de la structure affectée par de légers glissements de terrain».

Ces mesures consistent, a détaillé le chef de l’exécutif, en «la réalisation d’une galerie de drainage, le renforcement des bretelles de part et d’autre et la consolidation du mur de soutènement, qui a subi un léger glissement de terrain». Réalisé par le groupement brésilien Andrade Gutierrez, il s’agit de la plus importante réalisation depuis l’indépendance à Constantine en matière de travaux publics et d’ouvrages d’art. Ce pont à haubans d’un linéaire de 1119 mètres permet de relier deux zones urbaines séparées par les gorges du Rhumel, en faisant la jonction entre la place de l’ONU (centre-ville) et les hauteurs de la ville. Une fois fonctionnel, le pont, confronté au poids d’une circulation des plus denses sur cet axe, a montré des signes de fragilité, particulièrement au niveau d’un pylône.

Le phénomène des glissements de terrain auquel il fait face a pourtant été soulevé, dix ans auparavant, par le bureau d’étude Simecsol, devenu depuis Arcadis. Dans son rapport effectué en 2004 concernant l’étude du sol exposé au phénomène de l’instabilité, ce site a été classé zone à risque. Pour pallier ce problème de taille, qui représente aussi un danger pour les automobilistes et les riverains, l’intervention d’experts danois a été sollicitée pour dégager des mesures efficaces.