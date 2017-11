Des logements inachevés depuis des années

Réagissez

Les acquéreurs auprès de l’Agence foncière de Constantine et l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) des 66 logements promotionnels de la résidence Cirta, sise à Zouaghi, montent à nouveau au créneau pour dénoncer le retard pris dans la réalisation de ce projet. Dans une lettre adressée au wali et dont une copie nous a été remise, ces derniers affirment que les travaux de réalisation de ces logements lancés en 2007 pour un délai de 24 mois sont à l’arrêt depuis plus de quatre années, sans aucune raison valable. Ils précisent dans cette même lettre qu’une première tranche de ces logements, une trentaine, a été achevée et livrée en juillet 2015, en dépit de multiples malfaçons. «Mais depuis cette date, le chantier a été totalement abandonné par l’entreprise en charge du projet, ce qui a eu pour conséquence la transformation des immeubles, en l’absence de gardiennage, en lieu malfamé qui sert désormais de refuge aux délinquants des quartiers avoisinants», déplorent-ils. Les acquéreurs évoquent également la dégradation continue de leurs logements, lesquels ont subi des actes de vandalisme et de vol, notamment de la boiserie.

Ils lancent à ce titre un appel pressant au wali pour mettre fin à leur calvaire, précisant que la plupart d’entre-eux, fonctionnaires et pères de famille sont locataires depuis des années chez des particuliers. Une location, dont le coût grève une bonne partie de leurs salaires. Les acquéreurs des logements de la résidence Cirta sollicitent en outre le premier responsable de la wilaya afin qu’il intervienne auprès de l’Agence foncière de Constantine et de l’ENPI pour ordonner la reprise des travaux et leur achèvement dans les délais les plus courts.