Des locaux à Ali Mendjeli affectés aux artisans

Réagissez

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, hier, la cellule de communication de la wilaya de Constantine indique que le wali, Kamel Abbas, a décidé d’affecter le centre abritant plus d’une centaine de locaux professionnels au niveau de l’unité de voisinage 17, à Ali Mendjeli, aux artisans de la wilaya. On peut lire également dans le même communiqué qu’une entreprise a été désignée pour réaliser les travaux de réhabilitation et de mise en conformité de ces locaux, afin qu’ils puissent accueillir dans les meilleures conditions leurs futurs locataires. Les travaux concernent, précise-t-on, le reste à réaliser sur les trois étages du centre en question, notamment son raccordement au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau électri-que.