Des journées pour les arts et les lettres

Réagissez

Après une hibernation qui a duré des mois, marquée par une ambiance terne dans la ville, les activités culturelles «officielles» reprennent avec la tenue depuis jeudi dernier et jusqu’au 15 du mois en cours de la 7e édition des «Journées des arts et des lettres».

Une manifestation organisée par la direction de la culture de la wilaya, qui semble sortir du néant pour surprendre le public constantinois. Durant ces deux semaines, le palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, confiné dans les éternelles expositions des livres scolaires et parascolaires, abritera diverses activités dont on citera, selon les organisateurs, l’ouverture d’un musée dédié au maître de la chanson malouf, le défunt Mohamed-Tahar Fergani. Une initiative qui demeure la première du genre et qui coïncide avec le premier anniversaire de sa disparition, dont on prévoit déjà la commémoration le 7 décembre prochain. Une occasion de découvrir certaines facettes méconnues de ce grand maître incontesté, et qui attend encore un geste à la hauteur de ce qu’il a donné pour la ville et pour l’Algérie en baptisant une structure culturelle en son nom.

On retiendra également la projection, jeudi dernier, d’un film en son honneur, réalisé par Ali Aïssaoui. La manifestation compte également dans son menu des espaces réservés au patrimoine immatériel de la ville de Constantine à travers un retour de la fameuse exposition organisée lors de l’événement culturel de 2015. D’autres expositions seront consacrées aux livres sur l’histoire de Constantine, les arts musicaux les plus marquants dans le Vieux Rocher (Malouf, Aïssaoua, Fkirate, Hedoua et Wasfane), mais également des expositions d’arts plastiques, de photographies, ainsi que des espaces réservés au palais Ahmed Bey, les mosquées et les bains maures de la vieille ville.