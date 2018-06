Des jardins sous l’aqueduc

Réagissez

Ce site a une valeur historique à préserver absolument

Des jardins verront bientôt le jour sous les vieux arcs romains de Constantine.

Le projet est déjà en phase d’exécution. Le chantier, qui a débuté cette semaine, a toutefois connu quelques perturbations, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre. En effet, les ex-occupants de l’ancien bidonville, qui se situait à proximité de l’aqueduc, rasé depuis, se sont déplacés sur le site pour empêcher la réalisation du projet.

D’où la présence policière pour assurer le bon déroulement des travaux le premier jour. Cet incident n’est pas le premier du genre. Le projet d’un espace vert qui entoure l’aqueduc romain devait se réaliser en mars dernier, mais il a été interrompu après la protestation de ces mêmes protestataires.

Ces derniers ont réclamé un droit sur le terrain qu’ils occupaient jadis. Après une interruption qui a duré 3 mois, le wali de Constantine a chargé l’Edevco de la reprise du chantier. Nasser Beguires, le directeur de l’entreprise, contacté par El Watan, a expliqué que «les anciens habitants prétendaient être propriétaires du terrain. Une enquête foncière a été réalisée et nous avons trouvé que les actes présentés sont anciens. Ces habitants ont été indemnisés en 1982 et ont eu des logements de remplacement. Dès lors, le wali a donné l’ordre de reprendre les travaux».

L’aqueduc romain est, depuis 1967, un bien culturel protégé, et la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 garantit cette protection. La création de ces espaces de détente (aire de jeux et jardins) servira, entre autres, à dissuader les tentatives de construction anarchique, a affirmé Dr. Nadjib Arab, le P/APC de Constantine.

En plus de sa valeur historique, cet espace se situe aux portes de la ville et son aménagement permettra de redorer son image. «Le projet a pour but d’enjoliver la ville, il sera un espace de détente pour les habitants et dissuadera la présence de malfaiteurs», a af-firmé le responsable d’Edevco. Fait étonnant, le directeur de la culture, contacté par El Watan, a affirmé tout ignorer à propos de ce projet. Comment le responsable de la culture de la wilaya peut-il ignorer les projets qui concernent les biens culturels de la ville ?