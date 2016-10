Des infiltrations d’eaux usées pourrissent la vie des habitants

Réagissez

Des habitants d’un immeuble de la cité Sakiet Sidi Youcef (ex-Bum), plus exactement la tour D, n’ont eu de cesse depuis des mois de tenter d’attirer l’attention des autorités concernées sur la situation alarmante dans laquelle se trouve leur immeuble.

«Depuis des mois, les eaux usées, qui ne sont plus évacuées par le réseau d’évacuation défectueux, s’infiltrent sous notre bâtiment et fuient de partout. Ces infiltrations ont même atteint les pièces du rez-de-chaussée où des traces sur les murs sont visibles.

Notre cité a été réalisée dans les années quatre-vingt, le bâtiment où nous habitons commence sérieusement à se dégrader et une possible fragilisation de sa structure, notamment des éléments porteurs, du fait de ces infiltrations, nous fait craindre le pire», affirme un habitant de l’immeuble, avant d’ajouter : «Au mois d’août passé, la crainte d’une contamination, l’aspect rebutant de notre immeuble, les odeurs nauséabondes qui s’en dégagent ainsi que la prolifération des moustiques que nous devons supporter nous ont poussés à saisir l’Office de promotion et de gestion immobilière ( OPGI) ainsi que la Seaco pour solliciter leur intervention mais, hormis les services de la Seaco, qui ont envoyé il y a un mois un camion hydrocureur pour aspirer les eaux usées sous le bâtiment, rien n’a été fait». Une intervention qui n’a pas réglé pour autant le problème, déplorent les habitants, lesquels considèrent que tant que ces canalisations n’ont pas été réparées leurs ennuis persisteront et ne peuvent que s’aggraver.