Des habitants ferment le boulevard de la Soummam

La lenteur dans l’attribution des logements sociaux à l’UV 20 de Ali Mendjeli provoque toujours la colère des bénéficiaires.

Jeudi dernier, des habitants du lieu-dit Al Akwas (en référence à l’aqueduc romain) près de la gare routière Est, ont fermé vers 8h le boulevard de la Soummam, avant de bloquer l’accès vers la RN79 menant vers Aïn El Bey.

Une action qui a créé d’énormes bouchons sur cette voie névralgique pendant plus de deux heures, mais aussi des désagréments aux passagers des bus, qui ont dû continuer à pied pour rejoindre le centre-ville. Un véritable calvaire en début de journée. Pour les protestataires, c’était l’ultime recours pour attirer l’attention des autorités et faire parvenir leurs préoccupations au sujet du retard dans l’attribution des logements achevés depuis des années.

«Plus d’une centaine de familles continue de vivre dans des conditions pénibles depuis des années. Après avoir fait l’objet d’un recensement en 2011 et payé les redevances en 2013, à ce jour aucune promesse des responsables, particulièrement l’ancien chef de daïra, n’a été concrétisée», a déclaré Karim, père de deux enfants. Notre interlocuteur a ajouté que les habitations sont devenues une réelle menace pour leur santé et celle de leurs enfants. «Même les logements à l’UV 20 vont subir des dégradations s’il ne sont pas attribués», a-t-il fulminé. Finalement, il a fallu l’intervention des services de la sûreté, en collaboration avec ceux de la commune de Constantine, pour calmer les esprits et libérer la circulation. Une délégation représentant les habitants devait avoir une entrevue avec le chef de la daïra de Constantine pour trouver une issue à ce problème.