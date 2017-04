Des habitants en colère chargent le wali

Réagissez

Face au mépris des élus, la population a choisi...

Les citoyens de la commune étaient décidés à aborder le premier responsable de la wilaya pour lui révéler ce qu’ils qualifient de «magouilles» des responsables locaux.

Des centaines d’habitants de la commune de Ben Badis, connue par El Haria, ont manifesté leur colère envers l’administration et les autorités locales, hier matin, lors de la visite du wali effectuée au projet de 50 logements LPA dans la localité dite Tayouche. Plusieurs personnes criant : «Nous voulons parler au wali (…) Il faut informer le wali» ont encerclé l’un des immeubles visités par Kamel Abbes, afin de lui faire part de leurs doléances.

La charge de la foule a provoqué une certaine cohue et la poussée était difficile à contrôler même par les services sécuritaires. Les habitants étaient décidés à aborder à tout prix le premier responsable de la wilaya, qui, selon leurs dires, ignore les magouilles des responsables locaux. Les protestataires ont soulevé le problème de la restructuration des quartiers qui traîne depuis plus de 10 ans. Ils ont estimé qu’ils vivent dans des conditions difficiles, en attendant l’amélioration de leurs cités, sans que les responsables de la commune de Ben Badis bougent pour répondre à leurs préoccupations.

«Plusieurs quartiers sont concernés, mais prenons l’exemple du quartier Abdellah Djaâfarou, dont la superficie dépasse les 10 ha, la restructuration a été lancée en 2000 avec 370 bénéficiaires. À ce jour, seulement 50% des bénéficiaires ont pu reconstruire leurs maisons et l’autre moitié attend depuis 7 ans. Car, les différents réseaux de gaz et d’électricité et autres traversent 30 terrains octroyés aux riverains concernés», a déclaré au wali l’un des représentants des manifestants.

Et de poursuivre qu’en dépit des correspondances adressées aux autorités compétentes, aucune mesure sérieuse n’a été prise pour régler ce problème qui se pose dans trois quartiers de la commune. «Malgré les instructions de l’ex-wali pour transférer les réseaux, rien n’a été fait. Même la CNL a refusé de donner l’aide accordée par l’Etat au profit des bénéficiaires sans le transfert des réseaux», a renchéri le même interlocuteur.

D’autre part, des habitants ont dénoncé certains de leurs voisins qui ont bénéficié de logements sociaux, mais sont revenus récemment dans leurs habitations précaires afin de bénéficier de l’aide de l’Etat, et cela avec la complicité des autorités locales. Pour apaiser la colère des habitants, le wali leur a promis de lancer une étude sur le transfert des réseaux et une enquête sur les bénéficiaires des logements sociaux.

Pour sa part, le maire a tenté d’intervenir à plusieurs reprises pour expliquer qu’un devis sur les réseaux a été envoyé à la SDE en 2016. «Depuis, les services de cette société n’ont pas répondu à la demande de la commune», a-t-il soutenu. En ce qui concerne les autres cités, le wali a ordonné aux responsables des Domaines de faire un lever topographique, et faire un désistement des terrains au profit de la commune, afin de relancer la restructuration et par la suite régulariser les citoyens.