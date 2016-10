Des habitants dénoncent l’abandon du square Beyrouth

Réagissez

Un collectif de citoyens résidant à Sidi Mabrouk supérieur monte au créneau pour dénoncer l’abandon depuis près d’une décennie du seul espace de détente existant dans le quartier, le square Beyrouth en l’occurrence.

Dans une correspondance adressée au maire de Constantine et dont une copie nous a été remise, ces derniers affirment que le délégué du secteur urbain de Sidi Mabrouk leur avait pourtant assuré en 2015, qu’une opération d’aménagement au niveau de ce square était prévue au cours de la même année.

Les signataires précisent que «celle-ci a bien débuté par la dépose de la clôture métallique entourant les lieux, mais les travaux de réhabilitation des espaces verts à l’intérieur du square, l’éclairage, l’aménagement d’une aire de jeux pour les tout-petits et enfin, le plus important aux yeux des habitants du quartier, comme l’avait promis le délégué, l’affectation de deux de ses employés sur les lieux pour en assurer l’entretien et surtout la sécurité durant les heures d’ouverture, sont demeurés en plan». Il serait utile de rappeler, pour notre part, que l’abandon du square Beyrouth ne date pas d’hier, puisqu’il est resté fermé au public durant plus d’une décennie.

Ce square devait bénéficier en effet d’une première opération de réhabilitation en 2008, mais les travaux qui y ont été engagés ont été abandonnés avant leur terme suite à un conflit entre les services de la commune et de la DUC sur la nature de ces travaux.

Le square à l’abandon est devenu ainsi un repaire pour des groupes de délinquants et la situation ne peut qu’empirer, se désolent les riverains, puisqu’il est ouvert aujourd’hui à tous les vents, après la dépose de la clôture qui en assurait une relative protection. Certains citoyens indélicats, comme nous avons pu le constater sur place, n’hésitent pas, d’autre part, à y pénétrer avec leurs véhicules pour y effectuer un toilettage en règle de leur voiture ou des travaux d’entretien mécaniques, transformant ainsi les lieux en station multiservices à ciel ouvert.