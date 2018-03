Des habitants dénoncent

Réagissez

Des citoyens de la localité de Bekira, ceux habitant notamment les cités Berrahal, El Wiem, ainsi que ceux résidant à proximité de la mosquée El Ghezali montent au créneau pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’abandon total de leur quartier par les responsables locaux de la commune de Hamma Bouziane, dont ils dépendent administrativement.

Un petit tour sur place renseigne en effet sur l’état lamentable de la route et des différentes voies d’accès à ces cités, truffées de nids-de-poule et de crevasses et de plus submergées par les eaux provenant des innombrables fuites sur le réseau AEP. Un réseau qui a pourtant été réhabilité récemment, soulignent les habitants.

Ces derniers déplorent à ce propos l’attitude de l’entreprise chargée de l’opération laquelle a plié bagage dès l’achèvement des travaux d’installation du réseau sans procéder à la réparation des dégâts qu’elle a occasionnés sur la chaussée.

Ils évoquent également d’autres problèmes, notamment celui de l’éclairage public, défaillant la plupart du temps, et celui du ramassage des ordures qui se fait de manière très aléatoire dans leurs cités. Ils affirment d’autre part que leurs multiples démarches auprès des responsables de la mairie de Hamma Bouziane et des services de la Seaco pour qu’ils procèdent à la réparation des nombreuses fuites sur le réseau AEP n’ont à ce jour rien donné.