Des fuites d’eaux usées menacent la stabilité du sol

Des fuites d’eaux usées venant du CHU Ben Badis menacent la stabilité du sol d’une partie du quartier de Bab El Kantara, ainsi que le téléphérique, selon l’intervention de Nedjoua Melakh, élue FLN, lors de la session de l’APW, tenue mercredi dernier au siège de la wilaya à la cité Daksi. L’intervenante a tiré la sonnette d’alarme sur le danger que représentent les fuites d’eaux usées signalées sous la station du téléphérique du CHU Ben Badis.

«La situation est plus compliquée, surtout que les rapports des commissions de l’APW n’ont pas été pris en considération par les autorités locales», a rappelé l’élue, qui a expliqué au wali, Kamel Abbes, que les conséquences de ces fuites commencent à apparaître, en menaçant une partie de Bab El Kantara, particulièrement l’ancien dépôt de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et une partie du téléphérique. Elle a insisté sur la nécessité d’intervenir rapidement et trouver des solutions au problème des fuites venant du CHU, afin d’éviter les dégâts, comme ce fut le cas pour la rue Tatache Belkacem (ex-rue Thiers). A ce propos, le wali a promis de dépêcher une commission sur les lieux pour établir un diagnostic.