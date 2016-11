Des études pour conforter le pont Salah Bey

Réagissez

De nouvelles études concernant le glissement survenu sur le côté nord du pont Salah Bey, précisément au plateau du Mansourah, ont été lancées récemment par l’entreprise brésilienne Andrade Gutierrez, apprend-on auprès de Mohamed Aber, directeur par intérim des travaux publics de la wilaya.

Ce dernier a expliqué que ces études consistent à déterminer la nature des travaux de confortement à réaliser sur cette partie, particulièrement le mur menacé par le glissement du terrain. La situation semble plus compliquée et dangereuse, malgré les assurances des responsables, car ce mouvement du sol touche une grande partie du projet. Ajoutons aussi que c’est la deuxième étude lancée sur le glissement qui menace ce projet.

«Le problème qui se pose demande beaucoup de technicité, c’est pourquoi, outre de la galerie de drainage, nous avons lancé cette nouvelle étude afin de mettre un terme au glissement», a déclaré M. Aber. Et d’ajouter : «Nous pouvons dire que ce sont les seuls travaux qui restent à terminer et qui sont un peu compliqués. Car la trémie est achevée, il ne reste que le lancement des travaux, subordonnés à l’intérieur de cet ouvrage, dont l’étude touche à sa fin. Une fois ces travaux achevés, nous entamerons ceux de confortement du mur, et nous pourrons ainsi livrer le projet.» Sans donner plus de détails, notre interlocuteur n’a pas voulu se prononcer sur le délai de livraison de la trémie de Ziadia, dont les travaux de bitumage de la chaussée sont en cours.

Pour rappel, le directeur des ressources en eau de la wilaya de Constantine, Ali Hammam, avait soulevé, lors d’une rencontre sur les risques des catastrophes tenue au mois de septembre, un sérieux problème de glissement de terrain survenu, non seulement suite au déboisement du Chemin forestier, mais aussi aux travaux d’exploitation du terrain qui sont de 25 m de profondeur. Il avait expliqué que ce phénomène prend de l’ampleur au fil du temps, et se propage progressivement dans toute la région, face à l’inertie des responsables concernés. D’après toujours M. Hammam, ce glissement menace 5 réservoirs de 2500 m3 chacun. «Si le glissement atteint les réservoirs, environ 30 000 habitants seront privés d’eau potable.» M. Aber n’a pas voulu répondre aux questions d’El Watan à propos de ce glissement. Il s’est contenté de dire que le problème des réservoirs ne relève pas de son secteur.