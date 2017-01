Des établissements livrés avant leur achèvement

Réagissez

Les écoliers ont été les premières victimes...

Après la protestation des centaines de parents d’élèves dans la wilaya de Constantine pour dénoncer l’absence des équipements de chauffage dans certains établissements scolaires, il s’est avéré que plusieurs infrastructures ont été livrées pour cette rentrée scolaire sans qu’elles soient achevées.

Pis encore, l’administration chargée de la réalisation de ces projets, en l’occurrence la direction des équipements publics (DEP), s’est montrée incapable de régler ce problème avant la saison hivernale. Il a fallu que les parents se manifestent, à travers le boycott des cours et l’envoi de correspondances à la tutelle, pour que la situation soit prise en charge.

Cette livraison des infrastructures en question, qui a déjà connu un retard considérable, n’était en fait qu’une mise en scène pour dire que la wilaya de Constantine est dotée de nouvelles écoles, sans penser aux conditions de scolarisation des élèves. «Nous avons établi notre carte cette année après avoir reçu des engagements des services de la direction des équipements publics (DEP) pour livrer ces projets avant la rentrée scolaire. Mais avec l’arrivée de ce froid glacial, nous avons constaté qu’il y avait une affaire de créances impayées entre cette direction et celle de la SDE», a déclaré Mohamed Bouhali directeur de l’éducation de la wilaya de Constantine.

Et de poursuivre : «Ces créances n’ont pas été payées par la DEP durant les mois écoulés. Il a fallu l’intervention de l’actuel wali, qui a pris en charge ce problème et a réglé les dettes la semaine dernière.» Notre interlocuteur a rassuré que seulement cinq établissements, récemment réalisés, étaient concernés par ce manque d’équipements de chauffage, à savoir deux collèges situés à Cité Khaznadar et à Chaâb Errassas, dans la commune de Constantine et trois groupements scolaires situés à Ali Mendjeli et à El Khroub. «Nous sommes intervenus et nous avons installé 12 appareils à bain d’huile dans chaque établissement provisoirement. Heureusement que cette situation a été réglée rapidement. Il ne reste qu’un seul groupement scolaire à la nouvelle ville Massinissa, qui est encore sans chauffage et dont le problème sera réglé dans une semaine», a expliqué le directeur de l’éducation.

Et d’ajouter que dans chaque classe, il a été installé deux appareils à bain d’huile qui seront fonctionnels durant toute la journée, temporairement. Mohamed Bouhali nous a fait savoir qu’un autre groupement scolaire dans la commune d’El Khroub n’a pas été ouvert cette année à cause du manque d’ équipements, dont ceux du chauffage. «Nous ne recevrons plus d’établissements scolaires sans qu’ils soient achevés et dotés des équipements nécessaires. Même le wali a approuvé cet avis et a donné des instructions pour ne plus livrer des projets sans qu’ils soient complètement achevés», a conclu ce responsable.