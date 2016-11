Des espaces verts menacés de destruction

Réagissez

Des habitants de la cité des 50 Logements à Oued Hamimime ne savent plus à quel saint se vouer face au risque de voir les espaces verts, aménagés par leurs soins à l’intérieur de leur cité afin de l’embellir, détruits suite à une lettre anonyme les accusant d’avoir accaparé illégalement de larges espaces appartenant au complexe de l’ex-Sonacome de Oued Hamimime.

Une accusation qui a abouti à un dépôt de plainte à leur encontre par la direction dudit complexe. Face à ces accusations, les habitants de la cité ont adressé un courrier au président de la République, au président de l’APC d’El Khroub et au PDG du groupe mécanique, dont une copie nous a été transmise, pour rappeler que leur cité construite dans le cadre des logements d’accompagnement du Complexe moteurs tracteurs (CMT), dans lequel ils ont commencé à travailler en 1969, est complètement isolée.

En qualité de locataires et travailleurs du complexe, ils affirment avoir sollicité à cette époque l’autorisation de la direction pour aménager des espaces verts et les préserver de tout danger provenant des animaux, rongeurs et autres chiens errants, qui menaçaient leur sécurité. Avec l’assentiment donc de la direction de l’époque et son aide, ces habitants, peut-on lire encore dans leur correspondance, n’ont eu de cesse d’entretenir et de développer avec leurs propres moyens ces espaces en y plantant arbustes de clôture, haies de romarin, rosiers, palmiers et autres arbres d’ornementation, sans compter les autres dépenses et travaux engagés pour protéger leur cité. «Il s’agit d’espaces verts scindés en deux parties.

L’une à l’intérieur de la cité, qui comprend les voies d’accès aux différents bâtiments, et l’autre à l’extérieur comprenant un espace vert aménagé autour de la cité depuis plus de trente années sur une superficie globale de 6000 m2 et non 25 000 m2, comme rapporté dans la lettre anonyme et sans qu’aucune construction permanente n’y ait été réalisée », indiquent-ils. «L’ensemble de cet espace est provisoirement clôturé dans l’attente et l’espoir d’ériger leur cité en résidence et d’en améliorer les aménagements tout en respectant l’environnement», précisent ces habitants.

«Le fait de détruire ces espaces verts pourrait livrer notre cité à toutes les formes de saleté et de dégradation», alertent les signataires de la lettre. Les habitants lancent enfin un appel aux autorités concernées afin de les aider à préserver leur site et la sécurité de leur famille dans le cadre de la loi. Quoi qu’il en soit et au-delà du bon droit de la direction de Sonacome de disposer de ses biens comme elle l’entend, il nous semble que toute cette affaire peut être aisément résolue à condition, bien entendu, que chacune des deux parties fasse preuve de bon sens, d’autant que les aménagements apportés par les habitants à leur cité ne peuvent constituer une gêne pour le propriétaire des lieux du fait de son isolement, selon leurs propos.