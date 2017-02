Des élèves pris en otages

Réagissez

Les parents des collégiens de l’établissement Salah-Eddine El Ayoubi (ex-Jeanne d’Arc), situé à Bab El Kantara, demandent l’intervention rapide du directeur de l’éducation, ainsi que celle de la tutelle afin de mettre fin au calvaire qu’endurent leurs enfants.

Des parents qui ont pris attache avec El Watan ont jugé que la situation au sein de l’établissement devient anarchique, suite à la grève observée depuis la rentrée scolaire par 16 enseignants, sur les 24 que compte le CEM. «Nos enfants ont été complètement perturbés et pénalisés à cause d’un conflit personnel entre la directrice et ces enseignants.

En dépit de plusieurs réunions au sein du collège, le problème persiste encore et a pris de l’ampleur. Nos enfants ont été pris en otages», a déclaré Lotfi Boulahrouf, parent d’élève. «Un retard considérable est enregistré dans les cours à cause de cette grève qui ne semble pas connaître son épilogue. D’autant plus que ce genre de comportement ne sert pas d’exemple aux élèves, qui traînent depuis des mois dans la cour. C’est honteux», poursuit-il.

Djamel Benmessioud, un autre parent d’élève, a ajouté qu’une commission d’inspecteurs a été dépêchée la semaine dernière au sein de l’établissement, sans en apporter des solutions concrètes. «Malgré les multiples réunions tenues entre la directrice et ces enseignants, le problème se pose toujours.

Les responsables de la direction de l’éducation sont-ils incapables de prendre des mesures fermes pour mettre à fin à cette situation ?» se demande-t-il. Rappelons que les enseignants concernés sont en grève depuis octobre dernier, pour dénoncer ce qu’ils qualifient d’«abus exercé par la responsable de l’établissement». Ils sont déterminés à poursuivre ce mouvement de protestation jusqu’au départ de la directrice en question.