Des discours en attendant du concret

La deuxième édition du Salon international du tourisme a été ouverte, jeudi dernier, au palais de la culture Mohamed El Aïd El Khalifa avec de nouvelles activités et plus de participants étrangers.

S’étalant sur quatre jours, ce Salon englobe plus de 50 participants, particulièrement des agences de voyages étrangères de Tunisie, d’Arabie Saoudite, de Dubai et de Turquie, ainsi que deux agences installées en Italie et en Allemagne, dans le but de ramener des touristes étrangers en Algérie et de leur faire connaître notre culture. «L’objectif de ce Salon, que nous organisons du 12 au 15 avril, est de promouvoir le tourisme interne, particulièrement à Constantine, qui a le potentiel d’attirer des visiteurs d’un peu partout.

Nous pouvons développer le tourisme dans cette wilaya au cours de toute l’année, contrairement à d’autres. La ville pourra connaître un tourisme au moins 9 mois sur 12 durant l’année», a déclaré Noureddine Bounafaâ, directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya. Et de poursuivre que ce Salon est assez particulier, en le comparant à celui de la première édition.

Car, selon ses dires, il a été meublé par trois activités d’échange entre les Algériens et les étrangers. «La première activité est un séminaire sur l’investissement dans le tourisme, tenu l’après-midi de jeudi dernier à l’hôtel Novotel et animé par l’Agence nationale du développement touristique. Samedi (aujourd’hui-ndlr) il y aura un «B to B» (business to business) entre les agences de voyages étrangères et algériennes, qui est une sorte d’échange pour promouvoir le tourisme ici et encourager nos agences à être plus professionnelles.

L’après-midi de la même journée sera consacré à un circuit touristique au profit des étrangers pour leur montrer le potentiel touristique de la ville de Constantine», a détaillé M. Bounafaâ. Interrogé sur les dénonciations du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) sur les entraves administratives, lors d’une assemblée générale tenue le 10 février dernier pour l’élection des délégués et membres du Conseil national du syndicat de l’Est, Noureddine Bounafaâ nous dira : «Est-ce que nous avons des agences de voyages professionnelles ?

La réponse à cette question est l’organisation de ce Salon, dont l’objectif est de réunir la famille du tourisme en Algérie, agences et hôtels, afin de ramener des touristes et améliorer la qualité de cette activité à travers l’échange avec d’autres pays.» Et de conclure que plusieurs problèmes soulevés par le SNAV sont réels et d’autres ne relèvent pas des prérogatives des autorités.

Rappelons que lors de l’assemblée du SNAV, ses membres ont dénoncé un retard considérable du tourisme algérien par rapport à nos voisins, en mettant en exergue beaucoup d’entraves, surtout administratives, dont la responsabilité incombe aux pouvoirs publics.