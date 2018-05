Des «cures» de rajeunissement timorées

Réagissez

Conglomérat d’habitations et d’édifices séculaires, miroir d’une identité plurielle, la vieille ville de Constantine est aussi le cœur fatigué, mais toujours battant, d’une métropole dont l’excroissance urbanistique au cours des dernières décennies a phagocyté ce pan ancestral de l’histoire de la ville, dans l’attente d’une sauvegarde durable et salutaire. Depuis plusieurs années, des études et «cures» de rajeunissement sporadiques et timorées ont été entreprises pour tenter de préserver cette vieille cité, à l’image du Master plan élaboré en collaboration avec l’université Roma 3, ou encore du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS), mais sans résultats efficients pour résoudre cette «équation» à plusieurs inconnues.

Lancé en application des dispositions de la loi n° 98-04 du 15 juin 1998, relative à la protection du patrimoine culturel et faisant suite au classement de la vieille ville de Constantine comme secteur sauvegardé conformément au décret interministériel n° 05-208 du 4 juin 2005, ce plan de sauvegarde est un outil visant à la préservation des valeurs historiques, culturelles et architecturales. Architecte-urbaniste, experte des sites et monuments historiques, membre fondatrice et vice-présidente de l’Académie algérienne des sciences et technologies, Pr Samia Benabbas Kaghouche a rappelé à l’APS que «le PPSMVSS est un outil équivalent à un Plan d’occupation du sol (POS), c’est-à-dire qui s’intéresse davantage aux actions d’affectation du sol et à la stabilité des constructions qui le composent». Il a notamment pour objectif «la restitution du diagnostic du site et la mise en place de quelques mesures d’urgence dictées par la conjoncture prévalant au moment de son élaboration», a-t-elle précisé.

Estimant qu’un site historique d’une ville vivante est un pan urbain en perpétuelle évolution, changement et mutation, Mme Benabbas a souligné, toutefois, qu’«une construction dans un état moyen aujourd’hui peut menacer ruine 5 années plus tard», d’où la nécessité de mettre en place un organisme de suivi de la mise en œuvre de cet outil. Or, s’il a le mérite d’exister malgré des «faiblesses plurielles», soutient cette même source, aussi bien au niveau de sa conception que de la difficulté de sa mise en œuvre, «cet outil est en porte-à-faux par rapport aux exigences effectives du site et de la composition socio- spatiale de son tissu».