Des commerçants réclament des locaux à Ali Mendjeli

Réagissez

Une dizaine de commerçants ont manifesté, hier matin, devant le cabinet du wali pour réclamer leur transfert vers la ville de Ali Mendjeli. Il s’agit des anciens vendeurs du passage souterrain de la place des Martyrs, qui ont été délocalisés en 2005, vers l’ancien Souk El Fellah du Polygone, situé dans la zone industrielle Palma.

«Nous avons accepté de nous déplacer vers la zone industrielle temporairement, et à condition de nous trouver d’autres locaux dans des endroits fréquentés par la population. Les autorités locales, à leur tête l’ancien wali, nous ont promis de régler notre situation qui perdure», a déclaré Youcef Laïb, représentant des protestataires.

Et d’ajouter : «Nous avons déposé nos dossiers de transfert vers la ville de Ali Mendjeli et nous avons même établi une liste des commerçants dont le nombre est de 123. Après l’achèvement des procédures administratives, le chef de cabinet nous a demandé de patienter, car l’actuel wali a été récemment installé.» Les protestataires se demandent quelle est le lien entre leur transfert vers Ali Mendjeli et l’installation du wali, vu que les procédures de leur déplacement ont été achevées. Un comportement qu’ils qualifient de douteux.

Ils ont affirmé aussi que la majorité d’entre eux ont quitté l’ancien Souk El Fellah à cause de l’état déplorable des lieux, ainsi que la baisse du rendement à cause de la fréquentation quasiment nulle. Ils étaient unanimes à dire : «Nous avons l’impression que nous allons attendre encore une décennie. Notre transfert est gelé temporairement, pour quelles raisons ? Plusieurs locaux sont abandonnés et fermés à Ali Mendjeli, nous nous demandons pourquoi attendre encore ? Y a-t-il des enjeux à cacher ? »