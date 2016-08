Des citoyens recourent au mont-de-piété à Constantine

Réagissez

L’achat des fournitures grève largement le budget familial

Le hasard du calendrier a voulu que l’Aïd El Adha coïncide cette année avec la rentrée scolaire. Les parents doivent donc mettre doublement la main à la poche pour faire face à de nombreuses dépenses. Avec un maigre salaire et la flambée des prix, il est difficile, même pour les bourses moyennes, d’y faire face. Des femmes sont contraintes de gager leurs bijoux dans une agence, ou de les vendre carrément, en contrepartie d’un petit pécule.

La seule agence de Constantine, la Banque de développement local (BDL), comme nous avons pu le constater sur place, est prise d’assaut dès les premières heures de la matinée par des dizaines de personnes. Les bijoux sont pesés et pour chaque gramme d’or on prête jusqu’à 2000 DA sur un échéancier d’une année avec un taux d’intérêt de 7 %. A 8 h 30, heure d’ouverture de l’établissement, situé rue Tatache Belkacem (ex-Thiers) il y avait déjà foule à l’extérieur.

Une longue file, constituée essentiellement de femmes, attendait, pour certaines, depuis plus d’une heure. Pour passer le temps, elles parlent de tout et de rien, mais surtout de la cherté de la vie et de la difficulté à subvenir aux besoins de leur famille. Chacune a sa propre histoire à raconter. Pour cette femme au foyer, son mari ouvrier n’arrive plus à joindre les deux bouts. «Avec trois enfants à charge, nous arrivons difficilement à boucler les fins de mois.

Les dépenses de la rentrée scolaire en plus de l’achat du mouton pour l’Aïd m’ont contrainte à venir gager les quelques bijoux que je possède. Je pourrais toujours rembourser le BDL pour lever le gage dès que notre situation financière nous le permettra». Dans le même registre, et concernant les femmes qui désirent vendre leurs bijoux, celles-ci trouveront toujours preneur, mais il faudra les sacrifier à des prix bien en deçà de leur valeur réelle. Le malheur des uns, en effet, faisant souvent le bonheur des autres.

Le prix du gramme d’or de casse, qui avoisinait les 4200 DA il y a quelques semaines, a chuté pour atteindre les 3500 dinars, nous dit-on. Certains bijoutiers, qui maîtrisent l’art de la négociation, arrivent même à obtenir moins dans certains cas auprès de citoyens dans le besoin. Il est vrai que pour nombre de bijoutiers à Constantine le Ramadhan, l’Aïd El Adha ou la rentrée scolaire sont synonymes de bonnes affaires.