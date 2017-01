Réagissez

La situation est devenue intenable pour des clients qui continuent de s’acquitter des droits d’abonnement sans bénéficier d’aucun service.

Cela remonte au mois d’avril 2013. A l’époque, les travaux de réalisation de la trémie de la cité Daksi battaient leur plein. Seulement, il est de notoriété chez nous qu’un chantier, outre les désagréments qu’il crée aux citoyens, demeure toujours source de dégâts qui feront des victimes collatérales. Ces dernières ce sont les habitants des cités situées à proximité ou non loin du boulevard de l’ALN, reliant le rond-point de Daksi à celui de la cité Emir Abdelkader.

En l’absence de cartes de réseaux de téléphonie, les engins engagés sur le chantier ont détruit irrémédiablement les lignes desservant des milliers d’abonnés d’Algérie Télécom. Du coup, les clients de cette entreprise habitant les cités de Ziadia, Sakiet Sidi Youcef, Daksi, les Frères Abbes et Sarkina se sont retrouvés sans téléphone ni internet. Les concernés, qui croyaient à une situation temporaire, se sont rendu compte qu’ils vont vivre un véritable cauchemar, qu’ils ne cessent de dénoncer jusqu’à ce jour.

Exaspérés, certains d’entre eux, rencontrés à l’agence d’Algérie Télécom de Daksi, n’ont cessé de crier leur colère face au mépris affiché par les responsables de cette structure. «Cela est devenu intenable. Nous avons déposé des réclamations durant les premiers mois de la coupure, mais on nous demandait toujours de patienter.

Les choses ont vraiment dépassé les limites, nous en avons marre de payer à chaque fois les frais d’abonnement sans avoir ni le téléphone ni l’internet», s’indigne une mère de famille habitant la cité Sarkina. Un autre abonné venu s’acquitter de ces frais nous a avoué qu’il a fini par s’en lasser. «Je suis obligé de le faire pour ne pas perdre la ligne, car il m’a fallu beaucoup de temps pour l’avoir, on n’a pas vraiment le choix», avance-t-il, expliquant qu’il ne sert plus à rien de se plaindre face au mutisme des responsables. «Après avoir été gavés de promesses, maintenant c’est le mépris total affiché envers les abonnés», lance-t-il.

A l’agence de Daksi, où nous avons tenté d’avoir des informations pour au moins rassurer les clients, c’est le silence total. Selon une source qui a accepté de nous parler sous couvert de l’anonymat, le rétablissement de la situation dépend essentiellement de la reprise de tout le réseau en fibre optique.

Une opération dont on affirme qu’elle est à l’étude, en attendant la mobilisation de l’enveloppe budgétaire nécessaire. Toutefois, on n’en saura pas plus, ni sur la date de lancement du projet ni sur les délais prévus. Pour les clients, l’attente a trop duré. En espérant de voir le bout du tunnel, ils sollicitent l’intervention des autorités de la wilaya pour mettre fin à leur calvaire, après avoir frappé à toutes les portes, sans résultat.